وزير الطاقة يؤكد على تنمية العلاقات الاقتصادية الشاملة مع افغانستان

وفي لقائه اليوم الاربعاء السفير الافغاني لدى ايران "عبد الغفور ليفال"، اشار اردكانيان الى زيارته العام الماضي الى افغانستان؛ مبينا ان الرئيس الافغاني اصدر الاوامر اللازمة في حينه لتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالطاقة الكهربائية ومنها الطاقات المتجددة وازالة العقبات المصرفية.

واضاف وزير الطاقة خلال اللقاء الذي حضره رئيسا اللجنة المشتركة الاقتصادية الايراني والافغاني، ان "متابعاتنا في هذا الخصوص لم تلق اي ردود واضحة بعد".

من جانبه، نوه السفير الافغاني بالمواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية قبال التطورات السياسية والامنية في بلاده، وقال : ان حكومة كابول في ضوء المصالح الوطنية ابدت مرونة مناسبة لتوفير ظروف الحوار مع طالبان.

وفيما اشاد بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية قبال التطورات الافغانية، دعا "ليفال" طهران الى مواصلة هذه المواقف المبدئية مع كابول.

الى ذلك اكد رئيسا اللجنة المشتركة على اتخاذ خطوات تنفيذية من جانب البلدين، قبل الجولة السادسة من اجتماع اللجنة المرتقبة خلال الفترة من 25 والى 27 اكتوبر القادم.

كما اقترح السفير الافغاني، تاسيس لجنة مشتركة لمتابعة اتفاقات البلدين في مجال الطاقة الكهربائية، وان تبدا اللجنة اعمالها في غضون اسبوع؛ الامر الذي لقي تاييدا من جانب وزير الطاقة الايراني.

انتهى ** ح ع