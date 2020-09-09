٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٧:٣٨ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84033371
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إيران تنجح في إحتواء بقع نفطية في الخليج الفارسي

إيران تنجح في إحتواء بقع نفطية في الخليج الفارسي

بوشهر/9 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن نائب رئيس الدائرة العامة للموانئ والشؤون البحرية في محافظة بوشهر (جنوبي البلاد)، محمد قاسمي، ان عمليات تطهير البقع النفطية من الخليج الفارسي على بعد 60 ميلا من ميناء بوشهر بالقرب من منصات النفط السعودية اكتملت بنجاح.

وصرح قاسمي لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء: بعد تلقي تقارير وصور الأقمار الصناعية من مركز التعاون المتبادل في حالات الطوارئ البحرية الواقع في الخليج الفارسي، بشأن وجود تسرب نفطي بالقرب من منصات نفط السعودية، عقدت اجتماعات متخصصة على الفور وتم إرسال معدات مكافحة التلوث على متن سفينة "هدايت 3" و"الخليج الفارسي" مع 10 موظفين إلى المنطقة مساء الاثنين.

وتابع: وفقا للمراقبة الجوية وتقارير سفينة "ناجي 18"، كان حجم التلوث أكثر من ميل مربع واحد وتم الإبلاغ عنه بالقرب من المنصات النفطية السعودية.

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