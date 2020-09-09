اهالي العاصمة يندّدون امام السفارة الفرنسية بالاساءة الى الرسول الاكرم (ص)

واكد المشاركون في هذه الوقفة، بانهم لن يتراجعوا قيد انمله عن حماية مقدساتهم الدينية.

كما ردد المحتجون هتافات منددة بالممارسات المسيئة الى قدسية النبي الاكرم (ص) والدين الاسلامي الحنيف من جانب هؤلاء الاعداء.

وفي السياق، اكدت احدى السيدات المشاركات في هذه التجمع لمراسل ارنا، ان الاعداء خلطوا بين حرية التعبير والاساءة الى الاديان والقيم الاسلامية.

يذكر ان اهالي طهران سينظون غدا الخميس في ساحة الامام الحسين وسط العاصمة، وقفة احتجاجية اخرى لاستنكار جريمة الصيحفة الفرنسية البشعة، والتاكيد على حماية المقدسات وان الاساءة الى قدسية الرسول الاكرم (ص) خط احمر.

انتهى ** ح ع

