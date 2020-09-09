إيران ونيكاراغوا تؤكدان على تعزيز التعاون المتحفي

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء في مقر المتحف الوطني الإيراني، قدم نوكنده شرحا عن تاريخ المتحف وأنشطته على المستويين الوطني والدولي.

وأشار نوكنده الى أن توقيع مذكرات تعاون مع أكثر من خمسين متحفا من كبريات المتاحف في العالم هو علامة على رغبة المتحف الوطني الإيراني وجهوده في سياق المشاركة الفعالة في الشبكة العالمية للمتاحف.

وقال ان نيكاراغوا تتمتع بمستوى عال من حيث المعايير المتحفية، مضيفا أن المتحف الوطني الإيراني على استعداد للتعاون على تمهيد أرضية جيدة لتنمية العلاقات الثقافية والتعاون المتحفي بين البلدين في إطار مذكرة تفاهم ثنائية مع المتحف الوطني لنيكاراغوا من أجل إنجاز مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل المعارض، وإقامة ندوات تخصصية بين البلدين.

وأعرب سفير نيكاراغوا لدى إيران عن ارتياحه لعقد الاجتماع في المتحف الوطني الإيراني باعتباره المركز الكبير للثقافة الإيرانية وأضاف، "انني مهتم جدا بالتعرف على تاريخ إيران الغني وحضارتها العريقة وأعتقد أن هذا التراث العظيم يشكل مفخرة للمجتمع البشري بأسره".

وأكد إيساك لنين برافو مساعيه الحثيثة في سياق تعزيز العلاقات الودية العميقة بين البلدين من خلال إنجاز مشاريع ثقافية مشتركة.

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