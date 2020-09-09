الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا

وفي تصريحه اليوم الاربعاء خلال مراسم افتتاح اول مختبر للتشخيص الجزيئي في جنوب كرمان (جنوب شرق ايران)، اعتبر العميد معروفي جامعات العلوم الطبية بانها تمثل قيادة جبهة مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا على تعاون الحرس الثوري مع هذه الجامعات.

واعتبر قوات الحرس الثوري بانها الداعم لمجموعة العلوم الطبية، معلنا استعداد هذه القوات لتعقيم المدن ضد فيروس كورونا واضاف، ان الحرس الثوري بامتلاكه الامكانيات اللازمة يقوم بعمليات الدعم للقطاع الصحي لتخفيف الضغط عن هذه الجبهة.

واشار الى استعداد 154 معملا لانتاج الكمامات الطبية في محافظة كرمان للتعاون مع مجموعة العلوم الطبية واضاف، ان القرار هو تواجد وعم الحرس الثوري لمجموعة العلوم الطبية ونحن داعمون للجبهة الصحية لذا فاننا جاهزون للحضور في الساحة اينما اقتضت الحاجة.

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