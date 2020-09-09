١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84033554
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وصول شحنة تجارية من ايران إلى تركمنستان برا لاول مرة منذ اشهر

وصول شحنة تجارية من ايران إلى تركمنستان برا لاول مرة منذ اشهر

مشهد/ 10 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن مدير محطة سرخس الحدودية بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) محمد مهدي رضائي عن وصول شحنة تجارية من ايران الى تركمنستان برا لاول مرة منذ عدة اشهر.

وقال رضائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاربعاء، انه مع إعادة فتح هذه الحدود البرية الواقعة في شمال شرق محافظة خراسان الرضوية بعد 6 أشهر ونصف، وصلت شحنة ترانزيت تجارية من ايران الى تركمنستان براً.

وأضاف، ان هذه الحدود البرية التي أغلقت بسبب تفشي فيروس كورونا، أعيد فتحها مؤقتًا لأسطول الشحن الإيراني بعد 6 أشهر ونصف الشهر يوم الاثنين الماضي، واليوم (الاربعاء) دخلت 3 شاحنات الى داخل الاراضي التركمانية حيث قامت بتسليم شحنتها وراء الحدود.

وتابع: ان شحنة الترانزيت كانت تضم 24 سيارة تم شحنها من "بندر لنكة" (جنوب ايران) إلى تركمنستان.

وقال مدير محطة سرخس الحدودية: انه وفقا للتوافقات الأخيرة بين مسؤولي البلدين، سيدخل أسطول الشحن الإيراني نقطة الصفر الحدودية في سرخس خلال الفترة المتفق عليها لتسليم شحنات 10 شاحنات يوميا إلى تركمنستان.

يذكر ان لمحافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران حدودا بطول 531 كم مع تركمنستان.

وتربط البلدين 4 معابر حدودية، بريان وسككيان؛ في سرخس بمحافظة خراسان الرضوية (شما شرق) واينجة برون في محافظة كلستان (شمال).

وتم غلق هذه المعابر بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في اذار/مارس الماضي، وبعد فترة اعيد فتح المعبرين السككيين حيث كان التبادل التجاري يجري عبرهما بين البلدين، الى ان اعيد اخيرا فتح المعبر البري في سرخس ايضا.

انتهى ** 2342

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