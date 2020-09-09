١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:١١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84033566
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ايران وايرلندا تبحثان بشان تطوير علاقات التراث الثقافي

ايران وايرلندا تبحثان بشان تطوير علاقات التراث الثقافي

لندن / 10 ايلول / سبتمبر /ارنا- تباحث رئيس المتحف الوطني الايراني جبريل نوكندة مع نظيرته الايرلندية لين سكاروف، بشان تطوير علاقات التراث الثقافي بين البلدين.

وفي هذا اللقاء الذي جرى الاربعاء عبر الفيديو كونفرانس، بمبادرة من السفارة الايرانية في دبلن، تباحث الجانبان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون الثقافي في اطار مذكرة تفاهم.

كما تباحث نوكندة وسكاروف حول طاقات وامكانيات المتحفين الوطنيين الايراني والايرلندي وتبادل المعلومات واصدار المطبوعات وتنظيم الندوات واقامة الورشات التعليمية والمعارض في مجال ادارة المتاحف وحفظ وترميم محتويات المتاحف.

وبحث الجانبان ايضا حول مذكرة التفاهم للتعاون بين المتحفين الوطنيين ورسم خارطة طريق للتعاون طويل الامد بينهما.

وشارك في الحوار عدد من المسوؤلين المعنيين من الجانبين ايضا.

انتهى ** 2342

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