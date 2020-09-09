ايران وايرلندا تبحثان بشان تطوير علاقات التراث الثقافي

وفي هذا اللقاء الذي جرى الاربعاء عبر الفيديو كونفرانس، بمبادرة من السفارة الايرانية في دبلن، تباحث الجانبان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون الثقافي في اطار مذكرة تفاهم.

كما تباحث نوكندة وسكاروف حول طاقات وامكانيات المتحفين الوطنيين الايراني والايرلندي وتبادل المعلومات واصدار المطبوعات وتنظيم الندوات واقامة الورشات التعليمية والمعارض في مجال ادارة المتاحف وحفظ وترميم محتويات المتاحف.

وبحث الجانبان ايضا حول مذكرة التفاهم للتعاون بين المتحفين الوطنيين ورسم خارطة طريق للتعاون طويل الامد بينهما.

وشارك في الحوار عدد من المسوؤلين المعنيين من الجانبين ايضا.

انتهى ** 2342