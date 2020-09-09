زنكنة: صادرات المشتقات النفطية الايرانية تضاعفت 4 مرات

وكتب زنكنة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان صادرات البلاد من المشتقات النفطية تضاعفت 4 مرات بفضل صيانة وزيادة الطاقات وتطوير وتحسين اداء المصافي.

واضاف: انه وبفضل تطوير حقل "بارس الجنوبي" للغاز فقد تم مد شبكات الغاز لنحو 95 بالمائة من انحاء البلاد.

وتابع وزير النفط: من دون الوصول الى هذا الحجم من زيادة الانتاج في حقل "بارس الجنوبي" لتوفير حاجة البلاد من الوقود، كان ينبغي زيادة التكرير بما يعادل 2.6 مليون برميل من النفط يوميا (10 مصاف نفطية).

وكتب زنكنة: ان انشاء المصافي اولوية لوزارة النفط ولكن ليس استهلاك الوقود السائل والإضرار بالبيئة.

وكان وزير النفط قد اعلن في تصريح له قبل فترة عن تحقيق زيادة في صادرات المشتقات النفطية بمقدار 4 اضعاف خلال 6 اعوام، من نحو 5.8 مليون طن عام 2013 الى 23 مليون طن في العام 2019 .

انتهى ** 2342