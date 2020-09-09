محافظ البنك المركزي الايراني: نمو الانتاج الشهري لصناعات البورصة بنسبة 2.8 بالمائة

وكتب همتي في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينسغرام": ان مؤشر صناعات البورصة يشير الى نمو الانتاج الشهري بنسبة 1.5 و 2.8 بالمائة خلال الشهرين (الايرانيين) الماضيين (21 حزيران/يونيو -21 اب/اغسطس) مقارنة مع الشهرين المماثلين لهما من العام الماضي.

واضاف: ان مؤشر صناعات البورصة يتضمن 50 بالمائة من الانتاج الصناعي في البلاد.

وكان محافظ البنك المركزي الايراني قد ذكر في مدونة سابقة له حول ظروف البلاد الاقتصادية ان نمو اقتصاد البلاد من دون النفط بلغ 1.1 بالمائة وقطاع الصناعة والتعدين 2.3 بالمائة والقطاع الزراعي 8.8 بالمائة خلال العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 19 اذار/مارس).

وتابع همتي: الا ان قطاع الخدمات شهد انكماشا بنسبة 0.2 بالمائة بسبب تفشي فيروس كورونا في الفصل الاخير من العام الماضي.

انتهى ** 2342