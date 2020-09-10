١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84033599
٠ Persons

سمات

اليونان تؤكد دعمها للجهود المبذولة للحفاظ على الاتفاق النووي

اليونان تؤكد دعمها للجهود المبذولة للحفاظ على الاتفاق النووي

اثينا / 10 ايلول / سبتمبر /ارنا- اكد نائب رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس دعم بلاده للجهود المبذولة من اجل الحفاظ على الاتفاق النووي.

وخلال لقائه السفير الايراني في اثينا احمد نادري في مقر البرلمان اليوناني قال كاكلامانيس، ان اليونان تدعم الحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة استمراره وتنفيذه بصورة كاملة.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول التطورات الدولية والحظر الاميركي الاحادي واللاقانوني ضد الشعب الايراني ومسيرة التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي واختلاق العقبات والاجراءات العدائية الاميركية ضد هذا الاتفاق الدولي رغم اجماع وتاكيد المجتمع العالمي على ضرورة الحفاظ عليه واستمراره.

وتبادل الطرفان كذلك العلاقات البرلمانية الثنائية واعلنا الاستعداد لتطوير العلاقات وتبادل زيارات الوفود البرلمانية وكذلك اجراء المحادثات عن طريق الفيديو كونفرانس.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 3 =