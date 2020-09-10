١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84033756
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الجيش الایرانی يطلق المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99" الکبرى

الجيش الایرانی يطلق المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99" الکبرى

طهران / 10 ايلول / سبتمبر / ارنا – اطلق الجيش الايراني، صباح اليوم الخميس، المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99 " الكبرى في بحر عمان، بكلمة سر "يا سيد الشهداء (ع)" وشعار "الامن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي".

وتستغرق هذه المناورة 3 ايام، بمشاركة قطع بحرية وغواصات و وحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، الى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.

يتبع ...** ح ع

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