الجيش الایرانی يطلق المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99" الکبرى

طهران / 8 ايلول / سبتمبر / ارنا – نشر وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الثلاثاء، اشار فيها الى لقائه مع وزير خارجية الهند "سابرامانیام جایشانکار"؛ مبينا "لقد ناقشنا سبل توسيع العلاقات الثنائية والتجارة الى جانب القضايا الاقليمية الهامة، وان التعامل الفاعل مع الجيران يشكل اولويتنا الرئيسية".