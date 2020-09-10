الجيش الایرانی يطلق المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99" الکبرى

وتستغرق هذه المناورة 3 ايام، بمشاركة قطع بحرية وغواصات و وحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، الى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.
يتبع ...** ح ع
طهران / 10 ايلول / سبتمبر / ارنا – اطلق الجيش الايراني، صباح اليوم الخميس، المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99 " الكبرى في بحر عمان، بكلمة سر "يا سيد الشهداء (ع)" وشعار "الامن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي".
وتستغرق هذه المناورة 3 ايام، بمشاركة قطع بحرية وغواصات و وحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، الى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.
يتبع ...** ح ع
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