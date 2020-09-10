مسؤول : تصدير ما قيمته 191 دولار عبر حدود سردشت الى العراق

وقال "داوود فاتحي" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس : انه عقب وقف النشاطات في المنافذ الحدودية من جراء تفشي فيروس كورونا، واستئناف العمل داخل الاسواق الحدودية، فقد بلغ المعدل اليومي لشاحنات النقل الايرانية والعراقية التي تستخدم معبر كيلة، 140 شاحنة حاليا.

وحول اهم السلع التي يتم تصديرها عبر هذه المنطقة الحدودية الى شمال العراق، اشار المسؤول بمحافظة اذربايجان الغربية الى الحديد والسيراميك والمنتجات المعدنية والبلاستيك والفواكه والخضروات.

كما نوه الى الطاقات الاقتصادية الكامنة في مدينة سردشت، مصرحا ان هذه المدينة الحدودية ونظرا الى قربها الجغرافي من العراق، مؤهلة لايجاد نقلة نوعية في المجال السياحي ايضا.

واكد فاتحي، انه في ظروف انتشار وباء كورونا، تجري النشاطات التجارية في هذا المعبر الحدودي مع رعاية كامل التعلميات الصحية والوقائية من قبل مسؤولي البلدين.

انتهى ** ح ع