الدفاع الجوي الايراني يطالب القوات الاجنبية بالابتعاد عن منطقة المناورات

واوضح الادميرال ايراني، ان مقر الدفاع الجوي الايراني ومنذ الاعلان عن اجراء مناورة ذوالفقار 99 امس الاربعاء، حذر الطائرات مع طيار ومن دون طيار الاجنبية التي كانت تحلق بالقرب من منطقة اجراء المناورة بالابتعاد؛ مردفا انه خلال الفترة ذاتها شاهدنا تغييرا ملحوظا في نشاط الطائرات المسيرة الامريكية.

وتابع القائد البحري الايراني، انه بالتزامن مع ذلك اقدمت الوحدات الجوية والبحرية التابعة للجيش بما فيها طائرات P۳F، وطائرات مسيرة استطلاعية بدوريات مستدامة لرصد منطقة المناورات في المنطقة البحرية المحددة واطلقت التحذيرات والانذارات اللازمة الى القوات الاجنبية لمغادرة المنطقة.

واطلق الجيش الايراني، صباح اليوم الخميس، المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99 " الكبرى في بحر عمان، بكلمة سر "يا سيد الشهداء (ع)" وشعار "الامن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي".

وتستغرق هذه المناورة 3 ايام، بمشاركة قطع بحرية وغواصات و وحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، الى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.

وسيتم خلال المناورة، اختبار مجموعة من اهم المنظومات القتالية بما في ذلك صواريخ كروز "سطح-سطح" وكروز "ساحل-بحر" وطوربيدات وصواريخ "جو-سطح" و"سطح –جو" وراجمات الصواريخ من السفن الحربية والغواصات و وحدات الطيران والطائرات المسيرة.

كما تقوم الوحدات المشاركة التابعة للجيش الايراني بتنفيذ خطط تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية المياه الاقليمية وخطوط المواصلات البحرية في منطقة تمتد الى مليوني كم مربع بدءا من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي مدار 10 درجة شمال.

انتهى ** ح ع