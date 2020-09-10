الرئيس روحاني : المناطق الحرة الايرانية حققت 134 مليار دولار في مجال الصادرات

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجمهورية اليوم الخميس في مراسم تدشين عدد من المشاريع التنموية الوطنية لدى المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في انحاء البلاد.

واضاف روحاني : ان تاكيد الحكومة على مسؤولي المناطق الحرة في البلاد، كان على الدوام تعزيز الصادرات وتحويل هذه المناطق من مراكز استيراد الى مناطق تصدير السلع المحلية واستقطاب السياح بمن فيهم الاجانب والمحليون.

وتابع : ان المناطق الحرة قادرة في ظروف الحظر الاقتصادية ان تقوم بدور مميز لحل المشاكل المتعلقة بالقضيا المصرفية لتامين المستودعات.

ونوه الى ان المناطق الحرة في ايران، اتخذت اليوم طابعا جديدا عبر نشاطاتها مقارنة بالماضي، وقد تحولت من مناطق الجذب السياحي فحسب الى مناطق صناعية نظرا للمصانع التي تاسست فيها والتي تقوم بتصدير العديد من المنتجات الوطنية الى خارج البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تطرق رئيس الجمهورية الى اساءة الصحيفة الفرنسية للرسول الاكرم محمد المصطفى (ص)، قائلا : انه في الوقت الحاضر يداب الصهاينة بالتعاون مع بعض الدول الاسلامية والعربية في المنطقة على التامر وتضليل الحقائق من جانب، ومن الجانب الاخر يقومون بتوجيه الاساءات الى الاسلام والنبي الاعظم (ص) عبر مجالاتهم وصحفهم؛ الامر الذي حدث لاكثر من مرة طوال السنوات الاخيرة.

واكد الرئيس روحاني : نحن نعيش ظروفا حساسة في عالمنا اليوم؛ وبما يلزم علينا الدفاع جيدا عن مصالح البلاد والاسلام ومبادئنا.

كما اشار الى المواقف المبدئية والواضحة للشعب الايراني قبال كافة المؤامرات التي تستهدف قضايا الامة بما في ذلك فلسطين وثقافة العالم الاسلام؛ مبينا ان شعبنا يعلن للعالم عبر مواقفه الثابتة بانه سيواصل الصمود والدفاع عن حقوق المستضعفين والتصدي للمتغطرسين.

انتهى ** ح ع