وزارة الصحة : تعافي 340 الفا و842 شخصا من المصابين بفيروس كورونا في ايران

واضافت السيدة لاري خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الخميس : ان اجمالي عدد المصابين بفيروس كوفيد 19 (كورونا) في ايران وفقا للنتائج المخبرية القطعية بلغ 395 الفا و488 شخصا، وبوفاة 129 مصابا خلال 24 ساعة مضت، فقد بلغ عدد المتوفين من جراء هذا المرض في انحاء البلاد 22 الفا و798 شخصا.

متحدثة الصحة الايرانية، اشارت في مؤتمرها ايضا الى تسجيل الفين و63 اصابة جديدة منذ امس لغاية اليوم الخميس في البلاد، واجراء 3 ملايين و483 الفا و727 فحصا مخبريا لتحديد الاصابة بالفيروس على صعيد البلاد.

واكدت السيدة لاري، ان الوضعية لاتزال حمراء من حيث تفشي فيروس كورونا في محافظات طهران ومازندران وجيلان وزنجان وقزوين (شمال) وقم واصفهان ويزد (وسط) وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وسمنان (شرق) واذربايجان الشرقية (شمال غرب) وكرمان (جنوب)، بينما تخضع المحافظات اذربايجان الغربية واردبيل والبرز ولرستان وهرمزكان وبوشهر وكرمانشاه وكهكيلوية وبوير احمد وخراسان الجنوبية والمحافظة المركزية وايلام وجهارمحال وبختياري وجلستان وخوزستان، للوضعية الصفراء من حيث انتشار هذا المرض.

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