١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84034250
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وزير الدفاع يعلن :

ازاحة الستار عن مدمرة وصائدة الغام بنهاية العام الحالي

ازاحة الستار عن مدمرة وصائدة الغام بنهاية العام الحالي

زنجان / 9 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد امير حاتمي"، انه سيتم بنهاية العام الحالي (الايراني في 20 اذار / مارس 2012) وايضا لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، ازاحة الستار عن العديد من المنتجات الدفاعية محلية الصنع بما في ذلك مدمرة جديدة من طراز جماران وصائدة الغام.

واوضح العميد حاتمي في تصريح للصحفيين على هامش تفقده شركة "ايران ترانسفو" بمحافظة زنجان (شمال) اليوم الخميس : اليوم نحن نحمد الله على المشاعر الجياشية التي تسود البلاد اليوم، واصرارنا على انه لا سبيل امام غطرسة وجشع وممارسات الاعداء الاجرامية سوى تعزيز الجهود والانتاج الوطني.

وتابع، ان الجهود المضنية والهادفة الى تعزيز مسيرة الانتاج باتت ملحوظة في ارجاء البلاد اليوم؛ لافتا في السياق الى تدشين العديد من المشاريع التنموية اسبوعيا برعاية رئيس الجمهورية وفي شتى المحافظات والمدن الايرانية.

انتهى ** ح ع

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