ازاحة الستار عن مدمرة وصائدة الغام بنهاية العام الحالي

واوضح العميد حاتمي في تصريح للصحفيين على هامش تفقده شركة "ايران ترانسفو" بمحافظة زنجان (شمال) اليوم الخميس : اليوم نحن نحمد الله على المشاعر الجياشية التي تسود البلاد اليوم، واصرارنا على انه لا سبيل امام غطرسة وجشع وممارسات الاعداء الاجرامية سوى تعزيز الجهود والانتاج الوطني.

وتابع، ان الجهود المضنية والهادفة الى تعزيز مسيرة الانتاج باتت ملحوظة في ارجاء البلاد اليوم؛ لافتا في السياق الى تدشين العديد من المشاريع التنموية اسبوعيا برعاية رئيس الجمهورية وفي شتى المحافظات والمدن الايرانية.

انتهى ** ح ع