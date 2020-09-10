على بريطانيا ان تتخذ خطوات عاجلة للتعويض عن الديون التي اقرت بها

واضاف البيان : انه رغم المتابعات من قبل وزارة الدفاع الايرانية، لكن شركة IMS البريطانية لم تعلن استعدادها بعد لتسديد ما في ذمتها جراء عدم الوفاء بالاتفاقيات العسكرية، ولا شك ان احقية مطالب ايران في هذا الخصوص تأكدت من خلال المتابعات الجارية لدى المحافل القضائية الدولية وايضا محاكم بريطانيا، لكن المسؤولين المعنيين في هذا البلد تنصلوا عن تسديد الديون المستحقة بناء على مبررات واهية مثل الحظر اللاقانوني والجائر؛ الامر الذي امسّ بمصداقية هذا البلد فيما يخص تعهداتها ازاء المجتمع الدولي.

واكدت وزارة الدفاع الايرانية انها ستواصل اجراءاتها بكل جدية وحسم لاستيفاء حقوق الشعب الايراني.

واردف البيان : ان موضوع الديون البريطانية قبال ايران ثبت بناء على اراء محاكم العدل الدولية والملف القانوني المستقل في هذا الخصوص لا يرتبط باي صلة مع قضية الافراج عن سجين او قضايا اخرى لان الاراء الدولية صدرت قبل سنوات من موضوع ادانة المجرمين السجناء؛ وقد تم تسليمها والوثائق ذات الصلة الى الجانب البريطاني الذي اقر بديونه، وبذلك فإن الحكومة البريطانية مطالبة بمزيد من الجدية في سياق تسوية الديون التي بذمتها.

كما فندت وزارة الدفاع الايرانية في بيانها، صحة الارقام المتعلقة بالديون البريطانية، والتي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مؤكدة انها ليست سوى تقديرات لا اساس لها من الصحة، وانه سيتم تحديد قيمة الديون بما يشمل اصل المبلغ والارباح المترتبة عليها في زمن التسديد.

انتهى ** ح ع