وزير الصحة الايراني يدعو الى لجنة مشتركة لإقامة مراسم الاربعين عن بعد

واضاف نمكي : انني اشد على يد وزير الصحة العراقي الدكتور التميمي فيما يخص ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية واقامة مراسم الاربعين الحسينية خلال العام الحالي عن بعد.

واضاف، نحن نعمل من خلال التعاون الثنائي لمكافحة فيروس كورونا على تحقيق نتائج عاجلة من اجل احتواء هذا المرض والقضاء التام عليه في المستقبل القريب وتوفر ظروف زيارة العتبات المقدسة من جديد.

وزير الصحة الايراني جدد استعداد الوزارة لتقديم كامل الدعم الى الحكومة والشعب العراقيين في سياق مكافحة فيروس كورونا؛ مبينا انه عقب زيارة وزير الصحة العراقي الى ايران ومباحثاتي معه في هذا الصدد، اوعزت الى زملائي بان لا يدخروا جهدا للتعاون مع العراق في مجال الدواء والاجهزة الطبية وتقاسم تقنية احتواء الامراض داخل مراكز العناية المشددة وغيرها من الخدمات ذات الصلة مع هذا البلد.

وفي جانب اخر من مباحثاته مع وزير الصحة العراقي اليوم، تطرق نمكي الى موضوع اللقاح المضاد لفروس كوفيد 19؛ مبينا ان ايران سجلت طلب شراء اول اللقاح يتم اعتماده عالميا؛ لكن في الوقت نفسه يسعدنا القول بان هناك العديد من الشركات المعرفية الوطنية التي تنشط حاليا في مجال انتاج اللقاح وقد انجزنا الاختبارات الحيوانية ونستعد حاليا لبدء المرحلة الانسانية؛ مؤكدا لنظيره العراقي ان ايران ستتقاسم اي انجاز تحققه في هذا الخصوص مع الشعب العراقي الشقيق.

الى ذلك اعرب التميمي عن سروره للانباء الجيدة حول احتواء فيروس كورونا وتراجع عدد الاصابات والوفيات جراء هذا المرض في ايران؛ مؤكدا ان بلاده تتابع باستمرار اجراءات الجمهورية الاسلامية وانجازاتها الملحوظة في هذا الخصوص.

كما اشاد وزير الصحة العراقي، اصالة ونيابة عن شعبه، بالدعم المستدام الذي يقدمه سماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب والحكومة و وزارة الصحة والكوادر الطبية والعلاجية في ايران الى بلاده.

انتهى ** ح ع