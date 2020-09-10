غواصة فاتح الايرانية بامتياز تشارك لاول مرة في مناورة "ذو الفقار 99"

وقامت الغواصة "فاتح" بتنفيذ مهمة الدورية الاستطلاعية والعملانية في المنطقة العامة للمناورات المشتركة للجيش والابحار في المياه البعيدة شمالي المحيط الهندي (حتى مدار 10 درجة).

علما ان "فاتح" هي اول غواصة ايرانية متوسطة والتي صنعت بجهود وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وتعاون القوة البحرية، وقد انضمت الى اسطول الجنوب لبحرية الجيش قبل اكثر من عام ونصف.

واطلق الجيش الايراني، صباح اليوم الخميس، المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99 " الكبرى في بحر عمان، بكلمة سر "يا سيد الشهداء (ع)" وشعار "الامن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي".

وتستغرق هذه المناورة 3 ايام، بمشاركة قطع بحرية وغواصات و وحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، الى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.

وسيتم خلال المناورة، اختبار مجموعة من اهم المنظومات القتالية بما في ذلك صواريخ كروز "سطح-سطح" وكروز "ساحل-بحر" وطوربيدات وصواريخ "جو-سطح" و"سطح –جو" وراجمات الصواريخ من السفن الحربية والغواصات و وحدات الطيران والطائرات المسيرة.

كما تقوم الوحدات المشاركة التابعة للجيش الايراني بتنفيذ خطط تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية المياه الاقليمية وخطوط المواصلات البحرية في منطقة تمتد الى مليوني كم مربع بدءا من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي مدار 10 درجة شمال.

انتهى ** ح ع