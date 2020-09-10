الترويكا الاوروبية تتفق على رفض محاولات امريكا لتفعيل آلية الزناد

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الترويكا الاوروبية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس بلندن، والذي انضم اليه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوسيب بوريل" ايضا؛ حيث اجمعوا على حماية الاتفاق النووي ورفض مزاعم واشنطن لتفعيل الية الزناد ضد طهران.

وفي تغريدة له حول هذا الاجتماع، كتب وزير الخارجية الالماني "هايكو ماس"، ان الاجتماع عقد للتنسيق حول الخطوات التالية فيما يخص الاتفاق النووي؛ مردفا ان الثلاثي الاوروبي اتفق خلاله على معارضة الجهود الامريكية الرامية الى اعادة الحظر، فضلا عن اجماعهم للحفاظ على الاتفاق النووي والتاكيد على ايران بالامتثال الى كامل تعهداتها في اطار الاتفاق.

من جانبه، نشر وزير خارجية بريطانيا "دومينيك راب" تغريدة بالمناسبة، اكد فيها : انه ينبغي على ايران بأن لاتنتج الاسلحة النووية (على حد تعبيره)، وتعود الى تعهداتها وتحافظ على الاتفاق النووي...

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