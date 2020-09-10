ظريف: على اوروبا رفض الارهاب الاقتصادي الاميركي

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض الاسلحة النووية لاسباب دينية واستراتيجية هي اكثر وزنا من اي "اتفاق".

واضاف: ولكن ان ارادت الدول الاوروبية الثلاث والاتحاد الاوروبي التنفيذ الكامل للاجراءات البانية للثقة والشفافية المتقدمة التي وفرها الاتفاق النووي، فانه عليها رفض الارهاب الاقتصادي الاميركي، مثلما رفضت الخطوة الهدامة لهذا البلد (اميركا) في مجلس الامن الدولي.

وكان وزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا وخلال اجتماع عقد في لندن شارك فيه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي عن طريق الفيديو كونفرانس، قد رفضوا محاولات اميركا لاعادة الحظر الدولي ضد ايران.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد لاجراء التنسيقات اللاحقة بشان الاتفاق النووي، اكدت الدول الاوروبية الثلاث ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي لكنها ومن دون الاشارة الى عدم تنفيذها هي نفسها لالتزاماتها في اطار الاتفاق ودعم ادانتها الحظر الاميركي اللاقانوني ضد ايران، طلبت من ايران الالتزام الكامل بتعهداتها النووية.

انتهى ** 2342