صاروخ كروز "نصر" يصيب هدفا بحريا خلال مناورات "ذوالفقار 99"

واضاف الادميرال ايراني اليوم الجمعة ان القوات البحرية التابعة للجيش نفذت اليوم في اطار المرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني عمليات بحرية باستهداف مواقع العدو الفرضي على الاهداف العائمة بصواريخ كروز .

واعلن عن اطلاق صاروخ كروز سطح-سطح "نصر" من فرقاطة "نجم" على اهداف سطحية بحرية وتدميرها بنجاح.

جدير بالذكر ان صاروخ نصر قادر على تدمير الوحدات العائمة بوزن 3 آلاف طن، ويعد من ضمن الصواريخ التي تطلق من السواحل والزوارق والمروحيات.

وقد اطلق الجيش الايراني، امس الخميس، المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99 " الكبرى في بحر عمان، بكلمة سر "يا سيد الشهداء (ع)" وشعار "الامن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي".

وتستغرق هذه المناورة 3 ايام، بمشاركة قطع بحرية وغواصات و وحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، الى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.

وسيتم خلال المناورة، اختبار مجموعة من اهم المنظومات القتالية بما في ذلك صواريخ كروز "سطح-سطح" وكروز "ساحل-بحر" وطوربيدات وصواريخ "جو-سطح" و"سطح –جو" وراجمات الصواريخ من السفن الحربية والغواصات و وحدات الطيران والطائرات المسيرة.

كما تقوم الوحدات المشاركة التابعة للجيش الايراني بتنفيذ خطط تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية المياه الاقليمية وخطوط المواصلات البحرية في منطقة تمتد الى مليوني كم مربع بدءا من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي مدار 10 درجة شمال.

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