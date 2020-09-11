افغانستان ترغب بالمزيد من التعاون التجاري مع ایران

وأكد ناب في اجتماع رجال الأعمال والمستثمرين الافغان في إيران بحضور السفير الايراني في كابول بهادر أمينيان، على ضرورة توفير الفرص والتسهيلات وتيسير الظروف والجهود المبذولة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية وحل بعض المشاكل التجارية القائمة بين الجانبين.

من جانبه اشار السفير الايراني في كابول بهادر أمينيان الى الجهود التي تبذلها إيران باستمرار لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، واصفا هذا الاجتماع بأنه مهم للاستماع إلى وجهات نظر رجال الأعمال الأفغان في إيران ومعالجة مشاكلهم.

واستعرض الاجتماع تحديات التجارة والعبور بين أفغانستان وإيران، وسرعة نقل البضائع التجارية إلى ميناء جابهار (جنوب ايران)، وإصدار التأشيرات في اسرع وقت للتجار الأفغان وعوائلهم في إيران.

وأفاد مكتب الإحصاء الأفغاني أن الجمهورية الاسلامية الايرانية، تشكل أكبر شريك تجاري لهذا البلد في الوقت الحاضر حيث احتلت في العام الماضي المرتبة الأولى في الصادرات إلى أفغانستان.

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