انطلاق الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي بعد تأجيلها بسبب كورونا

وقد فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي الايراني ابوابها في الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الجمعة في 8 محافظات وتستمر 10 ساعات.

وكان من المقرر ان تجري الانتخابات التكميلية للبرلمان الايراني يوم 17 نيسان /ابريل الا انها ارجئت بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتنافس 20 مرشحا تاهلوا من المرحلة الاولى للانتخابات للفوز بـ 10 مقاعد في مجلس الشورى في المرحلة التكميلية للانتخابات.

واشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي، الى إرسال 24 فريقا للتفتيش من طهران إلى10 دوائر انتخابية ،معلنا تفعيل نظام مراقبة الانتخابات "سنا" عبر الإنترنت لتلقي بلاغات المخالفات الانتخابية من قبل المشرفين بشكل مباشر.

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