اقامة معرض التعدين الدولي في زاهدان

واعتبرت زنكنه الامكانيات والطاقات الاستثنائیة التي تتمتع بها محافظة سيستان وبلوجستان في قطاع التعدین بأنها من العوامل المهمة في اختيار زاهدان لاستضافة هذا المعرض الدولي.

واضافت: ان اهداف اقامة هذا المعرض هي عبارة عن تكميل سلسلة الإنتاج لتوفير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، والحصول على أحدث التقنيات وتوفير آلات التعدين وإنشاء الطرق، وزيادة إنتاج المواد الخام المطلوبة من قبل وحدات الإنتاج بشكل مستمر وموثوق، وتطوير الصناعات المعدنية في المنبع والمصب والصناعات التعدينية من أجل زيادة الصادرات ونقل المعرفة والعلم وتطوير تكنولوجيا التصنيع المحلي وتحسين مستوى الأمان في المناجم وتجهيز المناجم والمصانع وإزالة النقص في الآليات وتطوير الاستثمار وإزالة الحواجز في مجال التعدین .

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