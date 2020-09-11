تدشين 43 سدا في ايران خلال 7 اعوام من حكومة روحاني

وتعتبر إيران من الدول ذات الموارد المائية المحدودة، لذا فإن بناء السدود من الإجراءات الرئيسية في تخزين الموارد المائية وتلبية الاحتياجات المائية لمناطق مختلفة من البلاد.

وتطور بناء السدود بعد انتصار الثورة الاسلامیة بشكل علمي وتقني حيث تم تشييد العدید منها.

وقال وزیر الطاقة رضا أردكانيان انه خلال الـ 83 شهرا الماضية (نحو 7 اعوام) من حكومة التدبير والامل تم تدشين 43 سدا في البلاد، ومن المؤمل افتتاح 15 سدا آخر بحلول 21 سبتمبر/أيلول 2021.

واضاف، انه تم تدشين سد واحد لتخزين المياه بواقع كل شهرين، ومع انتهاء فترة حكومة الرئيس حسن روحاني (2021) سيبلغ متوسط تدشين السدود، سدا واحدا كل 50 يوما.

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