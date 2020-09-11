115 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران والمتعافون أكثر من 342 ألفاو539حالة

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2313 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة 397 الفا و801شخصا.

وأشارت الى أن 1,253 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولفتت الى أن 3,753 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و507 الفا و938 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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