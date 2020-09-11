١١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:١٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84034894
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115 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران والمتعافون أكثر من 342 ألفاو539حالة

115 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران والمتعافون أكثر من 342 ألفاو539حالة

طهران/11 أيلول/سبتمبر/إرنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 22 الفا و913شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 342 الفا و539 أشخاص لغاية الآن.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2313 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة 397 الفا و801شخصا.

وأشارت الى أن 1,253 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولفتت الى أن 3,753 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و507 الفا و938 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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