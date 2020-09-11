الرئيس روحاني يشكر المواطنين والمعنيين باقامة انتخابات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية

وفي حديثه مع وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، هاتفيا مساء اليوم الجمعة، تلقى الرئيس روحاني تقريرا عن كيفية اقامة المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية وقال، ان اقامة الانتخابات مع الالتزام الدقيق بالقوانين والتوصيات الصحية في ظل الامن الكامل تعد من الاجراءات المهمة جدا التي ينبغي تنفيذها من قبل الاجهزة التنفيذية والرقابية.

واشار رئيس الجمهورية الى تقرير وزير الداخلية حول الاشراف على الالتزام الدقيق بالبروتوكولات الصحية من جانب القائمين على الانتخابات والالتزام بهذه التوصيات من قبل المواطنين واضاف، ان مشاكل مثل كورونا لا يمكنها ان تمنع تنفيذ امور مهمة من ضمنها الانتخابات ويمكن في ظل الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية وتنفيذ التعليمات انجاز جميع الاعمال الضرورية واللازمة.

انتهى ** 2342