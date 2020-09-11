١١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٤٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84035309
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الرئيس روحاني يشكر المواطنين والمعنيين باقامة انتخابات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية

الرئيس روحاني يشكر المواطنين والمعنيين باقامة انتخابات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية

طهران / 11 ايلول / سبتمبر /ارنا- وجه الرئيس الايراني حسن روحاني الشكر والتقدير للمواطنين والمعنيين سواء اللجان التنفيذية او المراقبة لاقامة المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية بصورة جيدة في بعض الدوائر الانتخابية في البلاد.

وفي حديثه مع وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، هاتفيا مساء اليوم الجمعة، تلقى الرئيس روحاني تقريرا عن كيفية اقامة المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية وقال، ان اقامة الانتخابات مع الالتزام الدقيق بالقوانين والتوصيات الصحية في ظل الامن الكامل تعد من الاجراءات المهمة جدا التي ينبغي تنفيذها من قبل الاجهزة التنفيذية والرقابية.   

واشار رئيس الجمهورية الى تقرير وزير الداخلية حول الاشراف على الالتزام الدقيق بالبروتوكولات الصحية من جانب القائمين على الانتخابات والالتزام بهذه التوصيات من قبل المواطنين واضاف، ان مشاكل مثل كورونا لا يمكنها ان تمنع تنفيذ امور مهمة من ضمنها الانتخابات ويمكن في ظل الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية وتنفيذ التعليمات انجاز جميع الاعمال الضرورية واللازمة.

انتهى ** 2342

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