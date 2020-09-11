روحاني: توفير الحاجات الدوائية للمواطنين من الاولويات الاساسية في البلاد

واشار الرئيس روحاني خلال حديثه الجمعة مع محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، الى الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد والناجمة عن الحظر الاميركي الظالم وتفشي فيروس كورونا وقال، ان توفير الحاجات الدوائية للمواطنين في البلاد يحظى باولوية اساسية في هذه الظروف التي يفرض فيها الاعداء حظرهم الظالم واللاقانوني ولم يستثنوا حتى الادوية التي يحتاجها المواطنون.

وتلقى رئيس الجمهورية من رئيس البنك المركزي تقريرا حول احدث الاجراءات المتخذة لتوفير المواد الخام للادوية التي تحتاجها البلاد، مؤكدا ضرورة توفير العملة الصعبة في هذا المجال.

وقدم محافظ البنك المركزي تقريرا حول وتيرة توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام لمصانع انتاج الادوية في البلاد وقال، انه تم خلال الايام الاخيرة رصد اكثر من 420 مليون دولار لشراء الادوية والمواد الخام للادوية بالسعر الرسمي المدعوم البالغ 4200 تومان للدولار الواحد.

واوضح همتي بانه تم منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) لغاية الان رصد اكثر من 900 مليون دولار بسعر 4200 تومان للدولار الواحد لواردات الادوية والمعدات الطبية.

انتهى ** 2342