طائرة "كرار" الايرانية المسيرة تعترض طائرات اميركية اقتربت من منطقة المناورات

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني في بيان لها امس الجمعة انه خلال اقامة مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش، قامت 3 طائرات اميركية وهي P8 ومسيرتان MQ4 و MQ9 ، والتي كانت مرصودة تماما من قبل الشبكة الشاملة للدفاع الجوي على بعد كيلومترات، قد دخلت منطقة استطلاع الدفاع الجوي الايراني ADIZ خلافا للقوانين والضوابط.

وبعد تجاهلها للتحذيرات الموجهة لها من قبل المنظومات الرادارية لقوة الدفاع الجوي للجيش، للابتعاد عن اجواء المناورات، فقد تم اعتراضها بواسطة الطائرة المسيرة "كرار" التابعة لقوة الدفاع الجوي.

وبعد تحليق الطائرة المسيرة "كرار" وحزم الدفاع الجوي الايراني فقد غيرت الطائرات الاميركية مسارها وابتعدت عن منطقة المناورات واجواء ADIZ للبلاد.

يذكر ان المرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني كانت قد انطلقت صباح الخميس لتستمر 3 ايام على مساحة 2 مليون كم مربع ممتدة من شرق مضيق هرمز وبحر عمان حتى شمال المحيط الهندي 10 درجة شمال.

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