لقاح إيراني مضاد لكوفيد-19 سيدخل قريباً مرحلة الاختبار على الإنسان

واضاف جليل كوهبايه زاده أحد أعضاء لجنة مكافحة كورونا في طهران اليوم السبت ان هناك أنواع مختلفة من اللقاحات المضادة لكوفيد_ 19 حيث يصنع بعضها باستخدام فيروسات ميتة بينما يصنع البعض الآخر باستخدام أحدث التركيبات الفيروسية وطرق جديدة.

وأكد كوهبايه زاده أن باحثي هذه الجامعة يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج هذا اللقاح، معربا عن امله بأن تحقق هذه الأنشطة النتيجة المرجوة من أجل تقديم خدمات وقائية أفضل للناس.

واشار الى المراحل المختلفة لصنع اللقاح وقال: تم الانتهاء بنجاح من مرحلة الاختبار على الحيوانات وإعداده لدخول المرحلة الأولى من الإختبار السريري (clinical trail)، معربا عن أمله في تنفيذ هذه المرحلة بنجاح والتوصل الى إنتاج اللقاح المضاد لكورونا في البلاد حتى يتسنى توفير هذا الإنجاز الهام للنظام الصحي.

وأكد كوهبايه زاده: بما أنه لم يتم لحد الان إنتاج لقاح مضاد أو دواء لوباء كورونا يجب الوقاية من الاصابة بالفيروس باتباع التوصيات الصحية بدقة.

انتهى** 1453

