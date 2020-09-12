سيدات إيران يتقلدن 575 ميدالية دولية رياضية خلال العام الماضي

وقالت موسوي اليوم السبت لمراسل ارنا ان من انجازات اتحاد الرياضة النسوية خلال العام الايراني 1398 ( انتهى في 20 مارس 2020) هو عضويته في 77 مجمع رياضي دولي والمشاركة في 182 حدث رياضي خارجي واستضافة 34 حدث رياضي دولي.

واضافت ان سيدات ايران احرزن خلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) 575 ميدالية خلال المنافسات الدولية في 47 لعبة شاركن فيها.

واشارت الى حصول سيدات ايران على 20 حصة عالمية في الميادين الرياضية منها سبعة في اولمبياد طوكيو في الرماية والكاراتية والتايكواندو و 10 حصص في باراالمبياد طوكيو و..

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