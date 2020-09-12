١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٣٥ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84035509
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سيدات إيران يتقلدن 575 ميدالية دولية رياضية خلال العام الماضي

سيدات إيران يتقلدن 575 ميدالية دولية رياضية خلال العام الماضي

طهران / 12 ايلول / سبتمبر/ ارنا – اعلنت مديرة مكتب الرياضة النسوية في وزارة الشباب والرياضة الايرانية " زهرا سادات موسوي " ان سيدات ايران احرزن خلال العام الماضي الايراني( انتهى في 20 مارس 2020) 575 ميدالية خلال المنافسات الدولية في 47 لعبة شاركن فيها.

وقالت موسوي اليوم السبت لمراسل ارنا ان من انجازات اتحاد الرياضة النسوية  خلال العام الايراني 1398 ( انتهى في 20 مارس 2020) هو عضويته في 77 مجمع رياضي دولي والمشاركة في 182 حدث رياضي خارجي واستضافة 34 حدث رياضي دولي.

واضافت ان سيدات ايران احرزن خلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) 575 ميدالية خلال المنافسات الدولية في 47 لعبة شاركن فيها.

واشارت الى حصول سيدات ايران على 20 حصة عالمية في الميادين الرياضية منها سبعة في اولمبياد طوكيو في الرماية والكاراتية والتايكواندو و 10 حصص في باراالمبياد طوكيو و..

انتهى**م م**

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