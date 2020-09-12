السينما الإيرانية تفوز بجائزتين من مهرجان البندقية السينمائي الإيطالي

وحصل فيلم جریمة غير دقيقة من تأليف نسيم أحمدبور وشهرام مکري وإخراج الاخير وإنتاج نکار إسكندر فر ، على جائزة أفضل سيناريو أصلي من جمعية النقاد المستقلين في مهرجان البندقية السينمائي.

كما حصل فيلم السهل الصامت للمخرج أحمد بهرامي على جائزة الاتحاد الدولی للنقاد السینمائيين في هذه الفئة.م

وفي مهرجان البندقية السينمائي هذا العام ، يعتبر مجيد مجيدي هو ممثل السينما الإيرانية في قسم المنافسة الرئيسية بفيلم "الشمس" لنيل الأسد الذهبي.

وتم عرض فيلم السهل الصامت، من تأليف وإخراج أحمد بهرامي وإنتاج سعيد بشيري ، كممثل آخر للسينما الإيرانية في قسم مسابقة أوريزونتي بمهرجان البندقية السينمائي.

وفيلم جريمة غير دقيقة (2009) هو ممثل آخر لإيران في قسم آفاق جديدة من مهرجان البندقية السينمائي.

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