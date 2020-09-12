١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٣٢ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84035756
٠ Persons

سمات

تصدير 2.5 مليار دولار من السلع غيرالنفطية للدول العربية خلال خمسة اشهر

تصدير 2.5 مليار دولار من السلع غيرالنفطية للدول العربية خلال خمسة اشهر

طهران / 12 ايلول / سبتمبر/ ارنا – اعلن مديرعام مكتب الدول العربية والافريقية في منظمة تنمية التجارة الايرانية "فرهاد بيلتن" عن تصدير 2.5 مليار دولار من السلع غير النفطية الى الدول العربية خلال الاشهر الخمسة الاخيرة من العام الایراني الحالي ( بدأ في 21 مارس 2020).

وقال بيلتن ان الدول العربية التي تم تصدير سلع وبضائع غير نفطية اليها هي العراق والامارات  وسلطنة عمان والكويت وسوريا وقطر والاردن ولبنان والبحرين .

واوضح بيلتن ان العراق تبوأ الصدارة خلال هذه الفترة في استيراد السلع غير النفطية الايرانية بقيمة مليار و 834 مليون دولار الامارات بقيمة 310 مليون دولار وسلطنة عمان 110 مليون دولار والكويت 58 مليون دولار وسوريا 56 مليون دولار وقطر 45 مليون دولار .

وبلغ حجم التجارة الخارجية الايرانية خلال هذه الفترة 24 مليار و 600 مليون دولار منها 10 مليارات و 900 مليون دولار للصادرات و 13.7 مليار دولار للاستيراد.

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 5 =