تصدير 2.5 مليار دولار من السلع غيرالنفطية للدول العربية خلال خمسة اشهر

وقال بيلتن ان الدول العربية التي تم تصدير سلع وبضائع غير نفطية اليها هي العراق والامارات وسلطنة عمان والكويت وسوريا وقطر والاردن ولبنان والبحرين .

واوضح بيلتن ان العراق تبوأ الصدارة خلال هذه الفترة في استيراد السلع غير النفطية الايرانية بقيمة مليار و 834 مليون دولار الامارات بقيمة 310 مليون دولار وسلطنة عمان 110 مليون دولار والكويت 58 مليون دولار وسوريا 56 مليون دولار وقطر 45 مليون دولار .

وبلغ حجم التجارة الخارجية الايرانية خلال هذه الفترة 24 مليار و 600 مليون دولار منها 10 مليارات و 900 مليون دولار للصادرات و 13.7 مليار دولار للاستيراد.

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