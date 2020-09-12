مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية يدين التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فإن الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي، أدانت بشدة استسلام النظام البحريني للصهاينة والاستكبار العالمي والتطبيع مع نتنياهو المجرم وقاتل الأطفال، ما يتعارض مع تعاليم الإسلام والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشامخ.

وأضاف البيان: لا شك أن الشعب البحريني المجاهد والداعم للفلسطينيين سوف يرد على خيانة حكام البحرين الخونة.

واكدت الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية على ان قبول الذل بالتطبيع من قبل حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين لن يقلل أبداً من إصرار ومقاومة شعوب العالم الإسلامي وأن الأراضي المحتلة والقدس ستحرر على يد المقاتلين الفلسطينيين.

واشار البيان الى أن هؤلاء الحكام عليهم أن يعلموا أن فتح الطريق امام الكيان الصهيوني للدخول الى منطقة الخليج الفارسي، لن يكون مسألة بسيطة ومؤقتة ، وهذا العمل غير العقلاني لن يجلب السلام والأمن فحسب، بل سيزيد من انعدام الأمن وعدم الاستقرار على جميع المطبعين مع الكيان الصهيوني .

انتهى** 2344