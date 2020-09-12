إيران لديها علاقات استراتيجية مع الشرطة الصينية

وأضاف العميد "هادي شيرزاد" خلال لقائه السفير الصيني في طهران "تشانغ هوا": إن شرطة الجمهورية الإسلامية تريد نقل تجاربها إلى الصين وتشكيل فريق عمل بوليسي بين قوى الأمن الايراني ووزارة الأمن الصينية والسلطات ذات الصلة بالجمهورية الإسلامية.

وفي إشارة إلى الترتيبات التي اتخذتها الشرطة الإيرانية للتعامل مع المشتبه بهم الدوليين، شدد على الحاجة إلى تحسين المستوى الأمني من خلال تطوير تفاعل دبلوماسية الشرطة، وقال ان تعزيز التعاون بين قوات الشرطة في الدول سيؤدي الى المزيد من مكافحة الجرائم الدولية.

بدوره قال السفير الصيني، تشانغ هوا إن بلاده مستعدة لأي تعاون في مجال تزويد الشرطة بالمعدات الذكية وقال ان تطوير العلاقات الدبلوماسية يتطلب المزيد من التعاون بين قوى الأمن في البلدين.

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