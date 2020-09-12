ايران تتقدم نحو الامام عالميا في مستويات الابداع

وافاد ت ارنا عن المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية انه بحسب احدث احصائيات مركز الملكية الفكرية العالمي لمستويات الابداع في العالم خلال العام 2020 تشير الى حركة ايران الى الامام في مجالات انتاج العلم والتعليم العالمي والملكية الفكرية والانتاج الصناعي .

ففي هذا الاطار ومن بين 131 دولة تم تقييمها فان ايران احتلت المركز الثاني ضمن 10 دول منطقة اسيا الوسطى والجنوبية ( المرتبة 67) حيث احتلت الهند المركز الاول ( المرتبة 48) وكازاخستان ثالثا ( المرتية 77) .

ففي مجال الملكية الفكرية فأن ايران تقع ضمن الاوائل عالميا فعلى سبيل المثال بالنسبة لطلبات تسجيل العلامة التجارية فأن ايران الاولى عالميا وكل من تركيا والكيان الصهيوني والسعودية وقطر في المراكز 17 و 105 و 111 و 125 في الترتيب العالمي .

وفي مجال عدد خريجي الجامعات في مجالي العلوم الاساسية والهندسية تحتل ايران المركز 31 عالميا والسعودية والكيان الصهيوني والكويت في المراكز 32 و 42 و 54 عالميا.

وفي مجال المنتجات بتقنيات متطورة ومتوسطة ايران في المركز 26 عالميا و السعودية 33 وقطر 36 وتركيا 42 .

انتهى**م م**