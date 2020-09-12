عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 23 الفا و29 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2139حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 399 الفا و 940حالة لغاية الان بينهم 3768 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 344 الفا و516 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 116 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 23 الفا و29 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و532الاف و873 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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