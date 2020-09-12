انعقاد أول أجتماع سياحي مشترك بين إيران وروسيا

وبحسب العلاقات العامة لمعاونية السياحة بوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية، فأن الاجتماع الافتراضي للجنة الفنية السياحية المشتركة الإيرانية الروسية عقد برئاسة محمد قاسمي مدير عام مكتب التسويق السياحي والإعلان ودميان اسميلوتس رئيس الدائرة العامة للتعاون الدولي في الوكالة الروسية للسياحة.

و حضر الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية والشؤون الدولية وخبراء من الجانبين وناقشوا مختلف القضايا السياحية في اجواء ودية.

ومن أهم القضايا التي أثيرت في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين إيران وروسيا، تقديم تقرير عن الوضع السياحي للبلدين، والقواسم الثقافية المشتركة والعلاقات السياحية الثنائية، وتبادل الخبرات في التعامل مع وباء كورونا، والدعم المتبادل لصناعة السياحة في البلدين، والعمل المشترك لتنفيذ اتفاقية إلغاء التأشيرات للرحلات السياحية الجماعية لمواطني الجمهورية الاسلامية والاتحاد الروسي للبلد الاخر.

اتفاقية إلغاء التأشيرات الجماعية بين البلدين جرى توقيعها في 28 مارس 2017 في موسكو، ولتنفيذها ، كان من الضروري وضع خطة عمل مشتركة لتحديد عملية التنفيذ، وقد تم إعداد خطة العمل المشتركة بين البلدين لفترة الثلاث سنوات 2022-2020 ، والتي يمكن تمديدها ومراجعتها.

ومن المقرر ان يسافر وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية الإيراني قريبا إلى روسيا على رأس وفد للتوقيع على وثيقة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لاجتماع تجاري بين القطاع الخاص في البلدين.

انتهى** 2344

