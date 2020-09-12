مسؤول : تصدير مايزيد عن 241 مليون دولار من الخضروات في غضون 5 اشهر

وقال لطيفي اليوم السبت، ان ايران وفي ضوء التنوع المناخي الذي تنعم به، تعد واحدة من كبريات الدول الموردة للخضروات في العالم.

واضاف : ان ايران خامس اكبر دولة عالميا في مجال تصدير الخضروات والموردة الاولى على صعيد المنطقة؛ مبينا ان معظم الدول المجاورة تستورد الخضروات الايرانية.

واكد انه نظرا للبرامج التي وضعت من اجل تطوير صادرات هذا المنتج في البلاد، وبما يشمل خدمات التعليب والتخزين المناسبة الى جانب توفير خدمات النقل السريع، فقد ادت هذه الخطط الى زيادة ملحوظة في صادرات الخضورات الايرانية خلال العام الحالي.

واشار الى ان 37 دولة في انحاء العالم مثل بريطانيا وكندا واستراليا واذربيجان والمانيا وروسيا وكازاخستان وبولندا وقطر وتركيا والنرويج وعمان والعراق، استوردت الخضروات الايرانية بانواعها، وان العراق شكل الوجهة الرئيسية لهذا المنتج باستيراده ما يزيد عن 109 ملايين و511 الفا و799 دولار، وجاءت بعده الامارات وسلطنة عمان.

انتهى ** ح ع