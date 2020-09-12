قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله صانعي

وفي بيان عزاء في الشيخ صانعي، صدر عن سماحته اليوم السبت، أعرب قائد الثورة الإسلامية عن خالص المواساة للأسرة الكريمة للفقيد المرحوم آية الله الحاج الشيخ يوسف صانعي رضوان الله عليه وخاصة أولاده الكرام خاصة شقيقه الفاضل وجميع تلامذة هذا العالم الجليل ومحبيه.

وأضاف سماحته في البيان، "أن الفقيد كان من الطلاب الدؤوبين في دروس الفقه والأصول ومن المقربين الى سماحة الإمام الخميني الراحل أعلى الله مقامه، وبعد انتصار الثورة الإسلامية، اضطلع بمسؤوليات مهمه في جهاز القضاء وغيره ونامل أن يكون كل هذا مقبولا لدى البارئ تعالى وأن يؤدي إلى رفع منزلته في الآخرة"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

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