روحاني يعزي برحيل اية الله صانعي

ونوه روحاني الى، ان هذا العالم الجليل تتلمذ لسنوات مديدة عند الامام الخميني (رض) وقضى عمره المبارك في خدمة الدعوة الاسلامية والترويج لمدرسة اهل البيت (عليهم السلام)، وقد خلف سجلا حافلا بالجهود الدؤوبة بشتى المجالات الدينية والمجتمعية لدى الذاكرة التاريخية للشعب الايراني.

وقدم رئيس الجمهورية العزاء والمواساة برحيل اية الله صانعي الى اسرة الفقيد الكريمة لاسيما "اية الله الشيخ حسن صانعي"، والحوزات العلمية وتلاميذه؛ سائلا الباري تعالى بعلو الدرجات لهذا العالم المجاهد والحشر مع الصالحين ولكافة ذويه بالصبر والاجر الجزيل.

وتوفي المرجع الديني اية الله الشيخ يوسف صانعي عن عمر ناهز الـ 83 عاما في احد المستشفيات بمحافظة قم المقدسة اليوم السبت.

وكان الفقيد من الطلبة المجدّين والمقربين في دروس الفقه والأصول للامام الخميني (رض)، كما تتلمذ على اساتذة كبار مثل اية الله العظمى البروجردي واية الله محقق داماد واية الله الاراكي.

انتهى ** ح ع