ندين اي اجراء يؤدي الى تضييع حقوق الشعب الفلسطيني

ودعا الشيخ عين الدين في هذا الاتصال، العالم الاسلامي الى الدفاع عن حقوق وحرية وسيادة الفلسطينيين؛ مؤكدا في معرض تعليقه على خطوة الامارات الاخيرة، اننا ندين اي اجراء يهدف الى تضييع حقوق الشعب الفلسطيني.

واضاف : ان مواقف المسلمين الروس تتناغم تماما ومواقف الرئيس بوتين.

وعلى صعيد اخر، استنكر زعيم السنة في روسيا جريمة صحيفة "شارلي ابدو" الفرنسية المتمثلة في تكرار الاساءة الى المقدسات الاسلامية؛ قائلا : للاسف يعمد البعض في الوقت الحاضر الى اضرام نار الفتنة والفرقة بين البلدان.

الى ذلك، ثمّن السفير الايراني بجهود الشيخ رافيل والعلماء المسلمين الهادفة الى تعزيز الوحدة والتقارب بين ابناء الامة، وتقديم صورة حقيقة عن رحمانية الاسلام.

واستعرض كاظمي مع رئيس دائرة الافتاء في روسيا، سبل التعاون الثنائي المستقبلي، بما في ذلك اقامة مؤتمرات الوحدة الاسلامية.

انتهى ** ح ع