محافظ البنك المركزي: المصدرون يؤدون دورا اساسيا في المقاومة الاقتصادية

وخلال اجتماعه السبت بمجموعة من المصدرين النموذجيين في البلاد واعضاء الهيئة الرئاسية لغرفة التجارة، اشاد همتي باداء المصدرين في عودة عوائد الصادرات من العملة الصعبة للبلاد، وتباحث معهم حول مشاكلهم وسبل معالجتها.

واكد محافظ البنك المركزي بان المصدرين يؤدون دورا اساسيا في المقاومة الاقتصادية للبلاد، مشددا على ضرورة تعاضدهم وتضافر جهودهم للعبور من الظروف الصعبة الراهنة.

واشار الى تعدد مسؤوليات البنك المركزي واعتبر توفير العملة الصعبة للسلع الاساسية والادوية والمواد الخام، اولوية للبنك المركزي واضاف، ينبغي علينا الالتفات الى ان البنك المركزي ليس منتجا للعملة الصعبة وهو مضطر لوضع اولويات لحاجات البلاد.

ولفت الى المسار الجيد لتوفير العملة الصعبة في اطار منظومة "نيما" (المنظومة الشاملة لمعاملات العملة الصعبة) خلال الايام الاخيرة واشار الى طرح 128 مليون دولار في هذه المنظومة تمت معاملة اكثر من 70 مليون دولار منها واضاف، ان معدل طرح العملة الصعبة في منظومة "نيما" يبلغ 100 مليون دولار يوميا وان استمرار هذه الوتيرة مؤشر الى تحسن مسيرة عودة عوائد الصادرات من العملة الصعبة الى البلاد بناء على السياسات المتخذة وترحيب المصدرين.

واشار الى انخفاض وتيرة صادرات البلاد خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) بسبب التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الا انها شهدت زيادة بعد ذلك.

انتهى ** 2342