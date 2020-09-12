تألق السينما الايرانية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

وفي المهرجان فاز روح الله زماني بجائزة افضل ممثل صاعد عن فيلم "خورشيد" للمخرج مجيد مجيدي، وفي قسم مسابقة آفاق فاز فيلم "الارض المقفرة" للمخرج احمد بهرامي.
وكانت جوائز المسابقة الرسمية كالتالي:
أفضل فيلم : Nomadland" " للمخرجة كلوي تشاو
أفضل مخرج: كيوشي كوروساوا عن فيلم Wife Of A Spy""
أفضل ممثل: بييرفرانشيسكو فافينو عن فيلم Padrenostro""
أفضل ممثلة: فانيسا كيربي عن فيلم Pieces Of A Woman""
أفضل سيناريو: The Disciple" " للمخرج كاتانيا تماني
جائزة لجنة التحكيم الكبرى: Nuevo Orden" " للمخرج ميشيل فرانكو
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: Dear Comrades" " للمخرج أندريه كونشالوسكي
جائزة أفضل ممثل صاعد: روح الله زماني عن فيلم "خورشيد"
جوائز مسابقة آفاق
أفضل فيلم: The Wasteland" " للمخرج أحمد بهرامي
أفضل مخرج: لاف دياز عن فيلم Genus Pan""
أفضل سيناريو: بيترو كاستيليتو عن فيلم The Predators""
أفضل ممثلة: خنساء بطمة عن فيلم Zanka Contact""
أفضل ممثل: يحيى مهايني عن فيلم "الرجل الذي باع جلده"
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: آنا روخا دي سوسا عن فيلم Listen""
جوائز أفلام الواقع الافتراضي
جائزة أفضل فيلم: مايكل ويوري كرانوت عن فيلم "The Hangman at Home"
جائزة أفضل تجربة: كيرا بنزينج عن فيلم Finding Pandora X""
جائزة أفضل قصة: فان فان عن فيلم Killing a Superstar""
جائزة "أسد فينيسيا" للعمل الأول: آنا روخا دي سوسا عن فيلم Listen""
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