تألق السينما الايرانية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

طهران/11 أيلول/سبتمبر/إرنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 22 الفا و913شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 342 الفا و539 أشخاص لغاية الآن.