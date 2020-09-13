ضبط نحو طن من المخدرات جنوب شرق ایران

واوضح العميد ملاشاهي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، ان قوات حرس الحدودبمحافظة سيستان وبلوجستان وفي سياق مهامهم الاستشرافية والرقابية داخل المنافذ الحدودية لصد محاولات المهربين والعناصر الشريرة، تمكنوا من كشف عصابة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات بمنطقة ميرجاوة الحدودية (مع باكستان)، وقاموا برصد دقيق لتحركات اعضاء هذه العصابة الشريرة هناك.

واضاف، ان الجهود الامنية والاستخبارية ادت الى تحديد مكان وموعد عملية تهريب شحنة مخدرات كبيرة الى عمق البلاد؛ وفي ضوء التكتيكات اللازمة و وضع الكمين داخل المنطقة فشل هؤلاء المهربون في مواجهة القوات الامنية بعد ان شعروا بانهم محاصرون.

ولفت قائد قوات حرس الحدود في سيستان وبلوجستان، ان هذه العملية تكلّلت بمصادرة عربة واحدة كانت محملة بما يبلغ 936 كغ من انواع المخدرات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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