70 بالمائة من الاجهزة المنزلیة في ايران محلية الصنع

و اشار سید عباس هاشمی الی نجاح البلاد فی توطین 70 بالمائة من الاجهزة المنزلیة فی العام الایراني الجاري ( بدأ في ۲۰ مارس).

وافادت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة انه تم خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الایرانی الحالي ( من 21 مارس حتى21 یولیو 2020) انتاج 501 الف و 100 جهاز ثلاجة ومجمدة و 341 الف و 500 جهاز تلفزيون و 290 الف و 400 غسالة ملابس بزيادة مقدارها 12.4 % ، 61.2% و 70.4% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وتعتبر صناعة الأجهزة المنزلیة موشرا للتقدم والتطور في أي بلد من بلدان العالم ، فالدول التي تنتج أكبر عدد من تلك الأجهزة وأكثرها تميزا تحتل مكانة الصدارة على الخارطة العالمية للنمو والتنمية والفكر البشري.

وتمتلک ایران مقومات جيدة يمكن البناء عليها في مجال صناعة الاجهزة المنزلية وتراكمت هذه البنية على مدار أكثر من خمسين عامآ ، وقد وجد مجال صناعة الأجهزة المنزلية الكهربائية والالكترونية دفعة ودعما كبيرا خلال اربعين عاما من انتصار الثورة الاسلامية وهناك عديد من المصانع والشركات الایرانیة التي تعمل في هذه الصناعة وتصدر منتجاتها الى كثير من دول المنطقة.

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