روحانی: علينا الاعتماد على انفسنا والتعاطى مع العالم في الوقت نفسه

واضاف الرئيس روحاني في كلمة القاها اليوم الاحد بمناسبة بدء العام الدراسي في الجامعات والمعاهد الايرانية، ان العدو يحاول ايجاد خلل في علاقاتنا مع العالم ، لكننا افشلنا هذه المخططات وتمكنا برغم كل المشاكل توفير كل ما نحتاجه من السلع الاساسية بنفس مستوى السنوات الماضية رغم ان الصعوبات التي تواجهها البلاد هذا العام هي اكثر بكثير.

وتابع روحاني قائلا ان العدو فشل في تحقيق اهدافه الاستراتيجية ضد إيران كما انه في الوقت الذي تمكن فيه من ايجاد بعض المشاكل في المجال الاقتصادي فانه فشل فشلا ذريعا في تحقيق اهدافه السياسية والقانونية .

واشار رئيس الجمهورية الى ان الاعداء كانوا يتصورون ان منظمة الأمم المتحدة هي حديقتهم الخلفية وان مجلس الأمن سينفذ ما يريدون متى ما شاؤوا، لكن الحقيقة هي ان الامريكيين منوا خلال الاشهر الاخيرة بما لايقل عن ثلاثة هزائم تاريخية كبيرة في الامم المتحدة.

وذكر الرئيس روحاني ان من اهداف الامريكيين تمديد الحظر التسليحي على ايران لكنهم فشلوا في تحقيق هذا الهدف في مجلس الأمن ، كما انهم فشلوا في كسب التأييد الدولي لتفعيل آلية الزناد.

واضاف ان الامريكيين يتبجحون بانهم سيحققون التصر في العشرين من ايلول الجاري ، لكن مجلس الأمن الدولي رفض كل مشاريع قراراتهم في هذا المجال لانهم خرجوا من الاتفاق النووي ولم يعودوا عضوا فيه ليقرروا تمديد الحظر التسليحي أو تفعيل آلية الزناد.

انتهى** 2344