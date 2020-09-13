١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84037357
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مصدر مسؤول: تقديم الخدمات الطبية للسفن العابرة من بحر عمان

مصدر مسؤول: تقديم الخدمات الطبية للسفن العابرة من بحر عمان

جابهار / 13 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلن مساعد الملاحة البحرية والمرافئ في محافظة سيستان وبلوجستانن (شرق) عن استقرار الفرق الطبية في ميناء جابهار لتقديم الخدمات الطبية لطاقم السفن العابرة من بحر عمان .

وقال " سيد حسن ابراهيمي " اليوم الاحد لارنا ان قادة القطع البحرية بامكانهم الاتصال وعلى مدار الساعة بمركز MRCC في ميناء جابهار لتقديم الامدادات الطبية لهم.

وبين ابراهيمي انه وفي هذا الاطار تم تقديم الخدمات الطبية لطاقم سفينة 1 QUEEN البنمية التي كانت تبحر في بحرعمان حيث اصيب احد طاقمها وتم نقله الى ميناء جابهار وبعد اسعافه التحق بسفينته.

واكد مساعد الملاحة والمرافئ في محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية  ان المرافئ على استعداد تام لتقديم جميع الخدمات الطبية لجميع السفن والقطع البحرية التي تعبر بحر عمان .

انتهى**م م

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