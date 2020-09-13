خبیرة یابانیة تشید بالدور العلمی والمجتمعی للنساء الایرانیات 

جاء ذلک خلال الندوة التي نظمتها المستشاریة الثقافیة الایرانیة لدی الیابان الیوم الاحد بعنوان "دور الاسرة الخاص في ایران".

واستعرضت السیدة "موریتا" موقف الدستور والقوانین المدنیة في ایران حول الاسرة والمراة.

وقالت : ان المراة الایرانیة لدیها حضور فاعل في مختلف الساحات بما یشمل الجامعات والمحافل السیاسیة والاجتماعیة، وهناک العدید من حملة الشهادات الاکادیمیة العلیا اللاتي سجلن مشاركة ملحوظة الى جانب الرجل في المجتمع الايراني.

كما نوهت الى زياراتها العديدة السياحية والرسمية من قبل جامعة كاغوشيما الى ايران؛ مؤكدة انها قامت عقب هذه الزيارت وبناء على رغبتها في هذا البلد وحبها للايرانيين، بتاسيس صفوف اللغة والادب الفارسي في الجامعة اليابانية وحثّ العديد من طلابها للمشاركة الى هذه الصفوف.

واكدت ان ايران لديها قوانين فريدة من نوعها في مجال حماية المراة والاسرة لاسيما الاطفال والناشئة المحرومين من الرعاية الاسرية.

انتهى ** ح ع